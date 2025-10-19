ETV Bharat / sports

ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଟସ୍‌ ହାରି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି

ଅପ୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିିୟମରେ ମୁହାମୁହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଟସ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ।

INDIA VS AUSTRALIA ODI (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 9:50 AM IST

ପର୍ଥ: ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଫାଇଟ । ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆଜି ପର୍ଥ ସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓପନର ଯୋଡି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି:

ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାରି ରହିଛି ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ ଭାରତୀୟ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଛି । 8 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଛି ଟିମ୍ ।

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ:

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହ ସିରିଜ ହାତେଇବାକୁ ଆଶା କରିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି ଭାରତ । ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

ନିତେଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ODI ଡେବ୍ୟୁ:

ନିତେଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ଖେଳୁଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ 2024-25ରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ODI ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ଏବଂ ମିଚେଲ ଓୟେନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଜୋଶ ଫିଲିପ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ମ୍ୟାଟ ରେନ୍ସ, କୁପର କନୋଲି, ମିଚେଲ ଓୟେନ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ନାଥନ ଏଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁନ୍ହେମାନ, ଜୋଶ ହେଜଲହୁଡ୍ ।

AUSTRALIA WON TOSS
IND VS AUS
ROHIT SHARMA
ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ
INDIA VS AUSTRALIA ODI

