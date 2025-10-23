INDvsAUS: ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ, 2-0ରେ ଆଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ହାରିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଗିଲ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ପର୍ଥରେ ପରାଜୟ ପରେ ଆଡିଲେଡରେ ମଧ୍ୟ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ ।
Published : October 23, 2025 at 8:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ହାରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2-0 ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 264 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 46.2 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 265 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
#TeamIndia with a spirited performance but it’s Australia who win the 2️⃣nd ODI by 2 wickets.— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
They take an unassailable 2-0 lead in the series
Scorecard ▶ https://t.co/aB0YqSCClq#AUSvIND pic.twitter.com/dNjwbXIsXU
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆ ସହ ୨-୦ରେ ସିରିଜ ହାରିଲା ଭାରତ-
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଦୁଇ ଓ୍ବିକେଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଆଗୁଆ ସିରିଜ ଜିତି ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ସିଡନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦଳ 3ୟ ତଥା ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ । 19 ତାରିଖରେ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
କମାଲ କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର-
ସିରିଜର 2ୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 265 ରନ୍ । ଓପନର ତଥା ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ହେଡ୍ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରି ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ସେ 78 ବଲ୍ ରେ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦଳ ପାଇଁ କୁପର କନୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କନୋଲିଙ୍କ 53 ବଲ୍ ରେ 5 ଚୌକା ଏବଂ 6 ଛକା ସମେତ ଅପରାଜିତ 61 ରନ୍ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା । ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା 1 ଛକା ଏବଂ 1 ଚୌକା ସହିତ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ମିଚେଲ ଓୱେନ ମଧ୍ୟ ୨୩ ବଲ୍ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହିତ ୩୬ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
VIDEO | Adelaide: Fans react after Australia defeated India by 2 wickets in the second ODI, securing an unassailable 2-0 lead in the three-match series.— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025
One of the fans said, " it was disappointing to see virat getting out on 0. rohit sharma made a good comeback, and shreyas iyer… pic.twitter.com/hePlYxao2x
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର୍ ଥିଲେ । ସେ ୯୭ ବଲ୍ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଆୟର କେବଳ ୭ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୪୪ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା । ତେବେ କୋହଲି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୂନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
The Aussies assert their dominance to secure an unassailable 2-0 lead over India in the ODI series 👊#AUSvIND 📝: https://t.co/hmSRGQc6Xz pic.twitter.com/AIO8bfGj04— ICC (@ICC) October 23, 2025
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୦ ଓଭରରେ ୬୦ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍କ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ଚକତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
