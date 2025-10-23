ETV Bharat / sports

INDvsAUS: ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ, 2-0ରେ ଆଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ହାରିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଗିଲ୍

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ପର୍ଥରେ ପରାଜୟ ପରେ ଆଡିଲେଡରେ ମଧ୍ୟ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ ।

Australia's Matt Short reacts after reaching 50 runs during the one day international cricket match between Australia and India in Adelaide, Australia
Australia's Matt Short reacts after reaching 50 runs during the one day international cricket match between Australia and India in Adelaide, Australia (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 8:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ହାରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2-0 ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 264 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 46.2 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 265 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆ ସହ ୨-୦ରେ ସିରିଜ ହାରିଲା ଭାରତ-

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଦୁଇ ଓ୍ବିକେଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଆଗୁଆ ସିରିଜ ଜିତି ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ସିଡନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦଳ 3ୟ ତଥା ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ । 19 ତାରିଖରେ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

କମାଲ କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର-

ସିରିଜର 2ୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 265 ରନ୍ । ଓପନର ତଥା ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ହେଡ୍ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରି ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ସେ 78 ବଲ୍ ରେ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦଳ ପାଇଁ କୁପର କନୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କନୋଲିଙ୍କ 53 ବଲ୍ ରେ 5 ଚୌକା ଏବଂ 6 ଛକା ସମେତ ଅପରାଜିତ 61 ରନ୍ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା । ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା 1 ଛକା ଏବଂ 1 ଚୌକା ସହିତ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ମିଚେଲ ଓୱେନ ମଧ୍ୟ ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହିତ ୩୬ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର୍ ଥିଲେ । ସେ ୯୭ ବଲ୍‌ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଆୟର କେବଳ ୭ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୪୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା । ତେବେ କୋହଲି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୂନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୦ ଓଭରରେ ୬୦ ରନ୍‌ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍କ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ଚକତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣି ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ: ପର୍ଥରେ ଶୂନ, ଆଡିଲେଡରେ ବି ଶୂନ ...

