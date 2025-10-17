IND VS AUS 2025: ODI ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କାହାର କେତେ ଦମ୍
ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଉପରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ରବିବାରଠାରୁ ଖେଳିବ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକଦିବସୀୟ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 152ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 58ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 84ଟି ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ରେଜଲ୍ଟ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି।
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଦିନିକିଆ
ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୪ ରନ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 264 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ 48.1 ଓଭରରେ 267 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 84 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମହମ୍ମଦ ଶାମି ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍
ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନିଟି ଜିତିଛି। 2019ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 3-2ରେ ଜିତିଥିଲା। 2020ରେ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା। 2021ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା। 2023ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା। 2023ରେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା।
