IND vs AUS: ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ, ନିରାଶ କଲେ ଅଭିଷେକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
IND vs AUS: ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
Published : October 29, 2025 at 2:31 PM IST
IND vs AUS 1st T20 କାନବେରା: ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡାଉନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଟି-20 ସିରିଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସିରିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଁ ଏକାଦଶରେ ସେପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଏପଟେ ଘରୋଇ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ତୟାର ।
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI ahead of the 1st T20I 🙌— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
Updates ▶️ https://t.co/VE4FvHCa1u#AUSvIND pic.twitter.com/UgzNGqFkTS
ଟିସ୍ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛୁ ଭାରତ-
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ଦୁଇ ଓପନର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଟି-20 ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା । ସେ 14 ବଲରୁ ମାତ୍ର 19 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । 35 ରନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 5 ଓଭରରେ 43 ରନ ରହିଛି । ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । 3.5 ଓଭରରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 35 ରନ ଥିବା ସମୟରେ ନାଥନ ଏଲିସଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ।
ODI ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ହାରିବା ପରେ ଭାରତ ଟି-20 ସିରିଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
T20ରେ ଦୁଇ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 32ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 20ଟି ଜିତିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 11ଟି ଜିତିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
SKYBALL incoming!— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
Get ready for some fearless batting, full hitting as #TeamIndia have been put in to bat first in the 1st T20I!#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/wpak5bA2lz
ଟସ୍ରେ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଟସ୍ରେ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ କହିଥିଲେ ଯେ ୱିକେଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ।
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କାରଣ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ୱିକେଟ୍ ଧିର ହୋଇଯାଇପାରେ ।" ରିଙ୍କୁ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ନୀତିଶ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି ।
Mitchell Marsh has won the toss & Australia 🇦🇺 will field first 🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
It’s Skyball time in the T20I showdown! 🚀
Here's a look at the Playing XIs 📝
Will Surya & Co. light up the skies against the Aussies? 🇮🇳🔥#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/T5oQmKCrNl
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧-
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଜୋଶ ଫିଲିପ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହନେମାନ, ଜୋଶ ହାଜଲଉଡ୍
