IPL 2026 ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ରାଶିଦ ଖାନ୍? ନିଜେ କହିଲେ କାରଣ
Rashid Khan: ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଦୀର୍ଘ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
Published : April 9, 2026 at 3:50 PM IST
Rashid Khan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବିଜୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରାଶିଦ ଖାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶିଦ ଖାନ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଶିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଦୀର୍ଘ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ରାଶିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଆରାମରେ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ମୋ ପିଠିରେ କୌଣସି ଆଘାତ (injury) ଲାଗୁ। ମୁଁ ୧୦୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ମୋ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୬୭ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲି, ଯାହା ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।"
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ମୁଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳିପାରିବି। ମୋତେ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ୍ ରହେ, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ଖେଳିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ।"
Rashid Khan explains his decision to reduce his Test appearances, expressing his long-term desire to keep playing white-ball cricket for Afghanistan. pic.twitter.com/aeIFYaCDZq— Circle of Cricket (@circleofcricket) April 9, 2026
ରାଶିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ମୁଁ ଦଳର ଅଂଶବିଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ମୋତେ ଦିନସାରା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରାଶିଦଙ୍କ ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜର ଫୋକସ୍ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ (ସୀମିତ ଓଭର) ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରଶିଦ ଖାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳିଥିବା ୧୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୬ଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବୁଲାୱାୟୋରେ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର (back surgery) ଯୋଗୁଁ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି।
Rashid Khan has admitted to having to cut down on his appearances in Test cricket in order to prolong his Afghanistan career https://t.co/6wNdEDrIH5 pic.twitter.com/PuyyRo7ZQJ— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 9, 2026
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୬-୧୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ରାଶିଦ ଖାନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।