IND vs AFG: ଭାରତର ସ୍କୋର 247/2, କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
IND vs AFG ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦିନ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି ।
Published : June 6, 2026 at 3:20 PM IST
IND vs AFG TEST DAY-1: ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ ମୁଲାନପୁରରେ ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ସେସନ୍ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 2 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 247 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି । କ୍ରିଜରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଶତକ (100) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ 39 ରନ ସ୍କୋର କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଓପନର ଜୟସ୍ୱାଲ 24 ରନ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 81 ରନର ଇଂନିସ ଖେଳି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଫଗନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ 6 ଜଣ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ସଲୀମ ସାଫି 2ଟି ଓ୍ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ମାନବ ସୁଥାର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି-
ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ମାନବ ସୁଥାର ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର । 2022ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ 52ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଇନିଂସରେ 129 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । IPLରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
1⃣0⃣0⃣ for KL Rahul! 👏 👏— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
His 12th 💯 in Test cricket! 👌 👌
A fine knock this is from the #TeamIndia vice-captain! 👍
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/llHn2O8xIE
IND vs AFG: ଅଧିନାୟକମାନେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ?
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି। ପିଚ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀମା ହୋଇଯିବ । ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଏଠାରେ ଖେଳି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି । ମାନବ ସୁଥାର ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କାରଣ ୱିକେଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାବୁଲରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିବିର ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ତିନି ଜଣ ସିମର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି... ନାଙ୍ଗେଲିଆ ଖାରୋଟେ ଆମର ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ।"
IND vs AFG: ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳି
ଭାରତ: କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ମାନବ ସୁଥାର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଳ, ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ, ଅବଦୁଲ ମାଲିକ, ରହମତ ଶାହ, ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି (ଅଧିନାୟକ), ଆସିଫ ଜାଜାଇ (ୱିକେଟକିପର), ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ, ଶରାଫୁଦ୍ଦିନ ଆଶରଫ, ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖାରୋଟେ, ଜିଆଉର ରହମାନ ସରିଫି, ମହମ୍ମଦ ସଲୀମ ସାଫି