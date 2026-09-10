ETV Bharat / sports

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୟଶ୍

ୟଶ ଠାକୁର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

IND vs AFG Squad Update Yash Thakur In Harshit Rana Out
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yash Thakur Team India, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଦର୍ଭର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୟଶଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ୟଶ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୟଶ ଗତ ବର୍ଷ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (NCA) ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

YASH THAKUR TEAM INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଘାତ ଅପେଡେଟ୍
INDIA VS AFGHANISTAN T20I SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.