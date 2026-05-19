ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ରୋହିତ-ବିରାଟ ଇନ୍, ୪ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

India Squad: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 4:58 PM IST

India Squad vs Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାପରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ୧୯ ମଇରେ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଦଳରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦିନିକିଆ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଟିସି ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ମାନବ ସୁଥାର, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର ଓ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାରତ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ (ଖେଳସୂଚୀ)

  • ଜୁନ୍ ୬: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ (ସକାଳ ୯:୩୦)
  • ଜୁନ୍ ୧୪: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (ODI), ଧର୍ମଶାଳା (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦)
  • ଜୁନ୍ ୧୭: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ (ODI), ଲକ୍ଷ୍ନୌ (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦)
  • ଜୁନ୍ ୨୦: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ (ODI), ଚେନ୍ନାଇ (ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦)

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମାନବ ସୁଥାର, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ।

