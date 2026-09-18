ETV Bharat / sports

ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ; ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କଲା ଭାରତ

ଭାରତ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୨୭ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ ଜିତି ନେଇଛି ।

India vs Afghanistan T20 Series
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କଲା ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG 3rd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିନେଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଭାରତ ୧୨୭ ରନ୍‌ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଜିତିନେଇଛି ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଭାରତ ତରଫରୁ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୪୨ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । ଅଭିଷେକ ୩୪ ବଲ୍‌ରୁ ୧୦୮ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୧୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୩୫ ବଲ୍‌ରୁ ୫୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଏହି ଇନିଂସରେ ସାମସନ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ।

ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଟର କିଛି ବିଶେଷ କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ । ନମ୍ବର-୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ତିଲକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୫ ବଲ୍‌ରୁ ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୦ ବଲ୍‌ରୁ ୨୯ ରନ୍‌ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଶିବମ ଦୁବେ ୧୦ ବଲ୍‌ରୁ ୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ନେଇଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨ ୱିକେଟ୍ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜଇ ନେଇଥିଲେ । ସେ ୩ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଉମରଜଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ନବୀ ୧ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଶିଦ ଖାନ୍ ଏବଂ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦଜଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।

୨୨୨ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା । ପାୱାର ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଜର ଶୀର୍ଷ-୪ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା । ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ୧୧ ବଲ୍‌ରୁ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୧୬ ବଲ୍‌ରୁ ୨୫ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ ୩ ବଲ୍‌ରୁ ୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦରବେଶ ରସୁଲି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ତାସର ପତା ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜଇ ୧୩ ବଲ୍‌ରୁ ୧୭ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ନବୀ ୯ ବଲ୍‌ରୁ ୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୪.୧ ଓଭରରେ ୯୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୪ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ୨ଟି, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହେବେ ଭାରତ-ଜାପାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
  2. ଭାଗ୍ୟ ହେବ ତ ଏମିତି! ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଲ୍ ନଖେଳି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ

TAGGED:

ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଟି୨୦
ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ
IND VS AFG 3RD T20I

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.