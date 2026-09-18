ETV Bharat / sports

ମାତ୍ର ୩୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୮ ରନ୍! ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟର ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

Abhishek Sharma T20I Records
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Sharma T20I Records: ଅଭିଷେକ ଗୁରୁବାର (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ କ୍ରିକେଟର ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୩୪ ବଲ୍ ଖେଳି ୧୦୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୧୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଭିଷେକ ଭାରତ ତରଫରୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ।

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସିର ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ସିକନ୍ଦର ରଜା ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ୩୩ଟି ଲେଖାଏ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମଗ୍ର ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଅଟେ।

୩. ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ

୨୭ ବଲ୍ - ସାହିଲ ଚୌହାନ (ଆଇସଲାଣ୍ଡ/ଏଷ୍ଟୋନିଆ) ବନାମ ସାଇପ୍ରସ, ଏପିସ୍କୋପି, ୨୦୨୪

୨୯ ବଲ୍ - ମହମ୍ମଦ ଫହଦ (ତୁର୍କୀ) ବନାମ ବୁଲଗେରିଆ, ସୋଫିଆ, ୨୦୨୫

୩୦ ବଲ୍ - ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ) ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ୨୦୨୬

୩୩ ବଲ୍ - ଜାନ ନିକୋଲ ଲଫ୍ଟି-ଇଟନ (ନାମିବିଆ) ବନାମ ନେପାଳ, କୀର୍ତ୍ତିପୁର, ୨୦୨୪

୩୩ ବଲ୍ - ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଜିମ୍ବାୱେ) ବନାମ ଗାମ୍ବିଆ, ନୈରୋବି (ରୁଆରକା), ୨୦୨୪

୩୩ ବଲ୍ - ଫିନ୍ ଆଲେନ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) ବନାମ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, କଲିକତା, ୨୦୨୬

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଛଅ ଓଭରରେ ହିଁ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨୨ ବଲ୍‌ରେ ୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କୁଲଦୀପ ଘୋଲିଆଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମାଲ୍ଟା ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାର-ପ୍ଲେରେ ୨୫ ବଲ୍‌ରେ ୭୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

୫. ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର (ପାୱାର-ପ୍ଲେ):

୭୬ (୨୨ ବଲ୍)* - ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ) ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ୨୦୨୬

୭୪ (୨୫ ବଲ୍)* - କୁଲଦୀପ ଘୋଲିଆ (ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ) ବନାମ ମାଲ୍ଟା, ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର, ୨୦୨୩

୭୩ (୨୨ ବଲ୍)* - ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) ବନାମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଡିନବର୍ଗ, ୨୦୨୪

୬୮ (୨୧ ବଲ୍)* - ୱିଣ୍ଟଲି ବର୍ଟନ (ସର୍ବିଆ) ବନାମ ବୁଲଗେରିଆ, ସୋଫିଆ, ୨୦୨୨

୬୮ (୨୮ ବଲ୍)* - ଜର୍ଜ ମୁନ୍ସି (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ) ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଏଡିନବର୍ଗ, ୨୦୨୩

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୬ ବଲ୍‌ରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ୨୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାର ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଫିଫ୍ଟି ପୂରା କରିଛନ୍ତି।

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ୧୦ମ ଶତକ ଥିଲା। ଏହାସହିତ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୧୦ଟି ଟି୨୦ ଶତକର ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ଶତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

୮. ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତକ (ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି):

୧୦ - ବିରାଟ କୋହଲି

୧୦ - ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

୮ - କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ

୮ - ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ

୮ - ରୋହିତ ଶର୍ମା

. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଗୋଟିଏ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ନିଜର ହିଁ ରେକର୍ଡକୁ ସମକକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

୧୦. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଶତକୀୟ ଇନିଂସର ୯୪.୪୪ ପ୍ରତିଶତ ରନ୍ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି (ଚୌକା ଓ ଛକା) ଜରିଆରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଶତ ରନ୍ ଅଟେ। ଅଭିଷେକ ଏହି ମାମଲାରେ ତୁର୍କୀର ମହମ୍ମଦ ଫହଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

୧୨୭ ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଭାରତ

ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ବଳରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର ୯୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ୧୨୭ ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହା ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଏବଂ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହାଇଲାଇଟ୍ସ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଟି୨୦ ଶତକ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୦ ବଡ଼ ଟି୨୦ ରେକର୍ଡ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାଇଲାଇଟ୍ସ
ABHISHEK SHARMA T20I RECORDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.