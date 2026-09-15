IND vs AFG: ଆଜି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11
ପ୍ରଥମ ଟି20 ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 8ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର 10ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
Published : September 15, 2026 at 10:21 AM IST
IND vs AFG 2nd T20: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ପ୍ଲେଇଂ-11 ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ?
ପ୍ରଥମ ଟି20 ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 8ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 10ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତାମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ବସାଇ ପାରେ କି?
ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ଟି20ରେ ପ୍ଲେଇଂ-11 ର ଅଂଶ ନଥିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ।
𝗞𝗔𝗕𝗛𝗜 𝗞𝗔𝗕𝗛𝗜 𝗬𝗔𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗔𝗗𝗛 𝗝𝗔𝗔𝗧𝗜 𝗛𝗔𝗜 𝗕𝗛𝗔𝗥𝗜! 😏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 15, 2026
Friendship Cup zaroor hai, par muqabla 100% jaari hai 😮💨
Watch #AFGvIND 2nd T20I TODAY, 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/VAmAITp6AA
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
15 ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ନିଜ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ବୈଭବଙ୍କୁ ଯଦି ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଙ୍ଗ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱିକେଟକିପିଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ତିନିଟି ଇନିଂସରେ ମୋଟ 151 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିପରି ରହିବ ପାଣିପାଗ?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟସ୍ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାତି 8ଟା ପରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।
𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 𝟐 𝐈𝐒 𝐎𝐍. 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2026
After India’s seven-wicket win in the opener, Afghanistan will be hungry for a comeback! 👀
Watch #AFGvIND 2nd T20I, TOMORROW 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/PYJxIthv4I
ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ତିଲକ ବର୍ମା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11: ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ (ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସେଦିକୁଲ୍ଲାହ ଅଟଲ, ଦରଭିଶ ରସୁଲି, ଅଜମତୁଲ୍ଲାହ ଓମରଜାଇ, ଗୁଲବଦିନ ନାଇବ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ରାଶିଦ ଖାନ, ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଫଜଲହକ ଫାରୁକି।