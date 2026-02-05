୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
England U19 vs India U19 Final: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : February 5, 2026 at 4:46 PM IST
U19 World Cup Final: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ (୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ହେବାକୁଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ରେକର୍ଡ ସହିତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ରେକର୍ଡ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛଅ ଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛି।
ଚତ୍ମକାର ଫର୍ମରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ
ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉଭୟ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଆମେ ଯଦି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫ ଥର ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୪୧ ଥର ଜିତିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଯଦିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତର ସପକ୍ଷରେ ଥାଇପାରେ ତଥାପି ଫାଇନାଲରେ ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୯:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ୧୨:୩୦ ରେ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ରେ ପଡିବ।
କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତରେ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମ୍ୟାଚର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ:
ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ: ଆରୋନ ଜର୍ଜ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଆୟୁଷ ମୋତ୍ରେ (ଅଧିନାୟକ), ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ, ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ଅଭିଜ୍ଞାନ୍ କୁଣ୍ଡୁ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କନିଷ୍କ୍ ଚୌହାନ, ଆର.ଏସ୍ ଆମ୍ବ୍ରିସ୍, ଖିଲାନ୍ ପଟେଲ, ହେନିଲ ପଟେଲ, ଉଧବ ମୋହନ, ହରବଂଶ ପଙ୍ଗଲୀଆ, ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍, ମହମ୍ମଦ ଏନାନ, କିଶନ କୁମାର ସିଂହ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ: ବେନ୍ ଡକିନ୍ସ, ଜୋସେଫ୍ ମୁର୍ସ, ବେନ୍ ମେୟସ୍, ଥମାସ ରିଉ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), କାଲେବ୍ ଫାଲକନର୍, ରାଲଫି ଆଲବର୍ଟ, ଫରହାନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍, ଜେମ୍ସ ମିଣ୍ଟୋ, ମାନି ଲମ୍ସଡେନ୍, ଆଲେକ୍ସ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଆଲେକ୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଇଜାକ୍ ମହମ୍ମଦ, ଲୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ୱିଲ୍ ବେନିସନ୍, ଅଲି ଫାରୁକ୍।