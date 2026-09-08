ETV Bharat / sports

ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା BCCI, ସାମିଲ ହେଲେ ୨ ନୂଆ ଖେଳାଳି!

ବିସିସିଆଇର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଆର୍ଯ୍ୟନ ସଭସନୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି।

India U19 vs Australia U19 Rohit Yadav Drops
ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା BCCI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India U19 vs Australia U19: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୨ଟି ବହୁଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିସିସିଆଇର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଆର୍ଯ୍ୟନ ସଭସନୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହା ସମେତ ମଲ୍ଟି-ଡେ ଦଳରେ ହରିୟାଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ତନ୍ମୟ ବଲୋଦାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜକୋଟ ଏବଂ ଅହମଦାବାଦରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ (U19) ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ U19 ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଜନିତ ହେରଫେର କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏଜ୍-ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଥିବା ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ (CAB) ନିଜ ଯାଞ୍ଚରେ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ୨୭ ମାସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଷକୁ ୩ ଥର ବଦଳାଯାଇଛି। ସେ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୱୟଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ।

ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଚୌହାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ବଘେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ, ଭି.କେ. ବିନୀତ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ଅର୍ଜୁନ ରାଜପୁତ, ମନାଲ ଚୌହାନ, ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଭି. ୟଶବୀର, ଶାଭିନ ବିନୋଦ, ମୋହିତ ଉଲଭା, ଚିଗୁରୁପତି ଭେଙ୍କଟ, କାବ୍ୟା ପଟେଲ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ସଭସନୀ।

ବହୁଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଚୌହାନ (ଅଧିନାୟକ), ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସାଗର ବିର୍କ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ମନାଲ ଚୌହାନ, କୁଶ ପଟେଲ, ମାନବ କୃଷ୍ଣା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଈଶାନ ଓମ୍, ଅୟାନ ଅକ୍ରମ, ପ୍ରଣବ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସିଂହ, ମୋହିତ ଉଲଭା, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଯାଦବ, ତନ୍ମୟ ବଲୋଦା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଜାପାନ; ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅଧିନାୟକ

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

TAGGED:

BCCI DROPS ROHIT YADAV
ବିସିସିଆଇ
ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦଳ
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍
INDIA U19 VS AUSTRALIA U19

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.