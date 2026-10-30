ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କଲା BCCI; ସେହୱାଗ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ
India Squad: ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2026 ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
U19 Asia Cup India Squad: ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2026 ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 5 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 15 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରାୟଚନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଏହି ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତକୁ ୟୁଏଇ , ନେପାଳ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍-A ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍-B ରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମାଲେସିଆ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନିଜର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ-2ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୧୨ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
India U-19 squad for Asia Cup Lakshya Raichandani [C], Aaryavir Sehwag, V.K. Vineeth, Yashbardhan Singh Chauhan [VC], Kushagra Ojha, Arjun Rajput, Manal Chauhan, Anvay Dravid [WK], Rajat Baghel [WK], V. Yashveer, Aryan Savsani, Mohit Ulva, Kavya Patel, Shavin Vinod, Ishan Sood— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) October 30, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ ଓପନର୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଅଣ୍ଡର-19 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-A ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ତଥା ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ଦାଜରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ନିକଟ ଅତୀତର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ।
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେବେ ୱିକେଟକିପର
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୱୟ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ଦମଦାର କିପିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ୱୟ ଚାପର ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରି ଖେଳି ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଅଧିନାୟକ), ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ, ଭିକେ ବିନୀତ, ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଚୌହାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ଅର୍ଜୁନ ରାଜପୁତ, ମନାଲ ଚୌହାନ, ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରଜତ ବଘେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଭି. ଯଶବୀର, ଆର୍ଯ୍ୟନ ସବସାନୀ, ମୋହିତ ଉଲଭା, କାବ୍ୟା ପଟେଲ, ଶଭିନ ବିନୋଦ, ଇଶାନ ସୋଦ।