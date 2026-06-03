ETV Bharat / sports

IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌?

IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଟି-୨୦, ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ୱା ସିରିଜ୍ ରହିବ।

India vs New Zealand Full Schedule
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ Schedule, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଟି-୨୦, ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ୱା ସିରିଜ୍ ରହିବ। ଯାହାକି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ଟି-୨୦ ରୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଶେଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ହାମିଲଟନ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଅକଲାଣ୍ଡଠାରେ ହେବ। ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୧୯ ନଭେମ୍ବରରୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧ ଦିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଏହି କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ସର୍ବମୋଟ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦, ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନିକଟରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ସୂଚୀ:

ପ୍ରଥମ T20I : ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର : ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ

ଦ୍ୱିତୀୟ T20I : ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର : ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ

ତୃତୀୟ T20I : ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର : ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍

ଚତୁର୍ଥ T20I : ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର : ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ପଞ୍ଚମ T20I : ୧ ନଭେମ୍ବର : ହାମିଲଟନ୍

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:

ପ୍ରଥମ ODI : ୪ ନଭେମ୍ବର : ଅକଲାଣ୍ଡ

ଦ୍ୱିତୀୟ ODI : ୭ ନଭେମ୍ବର : ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍

ତୃତୀୟ ODI : ୧୦ ନଭେମ୍ବର : ହାମିଲଟନ୍

ଚତୁର୍ଥ ODI : ୧୩ ନଭେମ୍ବର : ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ

ପଞ୍ଚମ ODI : ୧୫ ନଭେମ୍ବର : ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ : ୧୯ ରୁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ : ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ : ୨୭ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ : ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୬ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟତାକୁ ତତ୍କାଳ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

IPL 2026: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ପୁରସ୍କାର? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ରବାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

TAGGED:

INDIA TOUR OF NEW ZEALAND DATES
IND VS NZ FULL SCHEDULE
CRICKET
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ
INDIA TOUR OF NEW ZEALAND ANNOUNCED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.