INDIA TOUR OF AUSTRALIA: ଟି-20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟର
ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ODI ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଶେଷ ହେବ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ODI ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅକ୍ଟୋବର 19ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଧଳା ବଲ୍ ସିରିଜରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଦଳ ତିନିଟି ODI ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି T20I ଖେଳିବ। T20I ସିରିଜ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏପରିବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନୂତନ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ହେବ।
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ କମିନ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସିରିଜ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-20ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ ପରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ କେବେ ଖେଳିବେ ତାହା ଜଣାନାହିଁ।
କମିନ୍ସ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁ, ଦର୍ଶକ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତି।"
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ନ ପାରିବା ଦୁଃଖଦ
ଆଶେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା କମିନ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଥିବା କମିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜରେ ଖେଳି ନ ପାରିବା ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଦର୍ଶକ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ, ତାହା ନିରାଶାଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସିରିଜ ହରାଇବା ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର।"
T20I ସିରିଜରୁ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ବାଦ୍
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଆଘାତ ଜନିତ କାରଣରୁ T20I ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025-26 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବେଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବାହାରିଥିଲା।
ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଦୁବେଙ୍କ ପିଠିରେ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସେ ଦଳ ସହିତ ଶ୍ରୀନଗର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପରେ ଦୁବେଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଶିବମ ଦୁବେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ବଲ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁବେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ଅଂଶ।
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଉଇକେଟକିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଉଇକେଟକିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।
ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଏବଂ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଙ୍କ ବିନା ଖେଳୁଛି।
ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ବାଛବିଚାର କାରଣରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଜାମ୍ପା ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ।
ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଙ୍କ ଆଘାତ ସହିତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାର ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ୱିକେଟକିପର ବିନା ଖେଳିବ। ଆଲେକ୍ସ କେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଜୋଶ ଫିଲିପ୍ ତାଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ୨୦୨୧ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ମାଥ୍ୟୁ କୁହନେମାନ ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଏବଂ ସେ 2022 ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ଖେଳିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଏବଂ କୁପର କନୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ
- 19 ଅକ୍ଟୋବର- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ- ପର୍ଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପର୍ଥ
- 23 ଅକ୍ଟୋବର- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ- ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲ୍, ଆଡିଲେଡ୍
- 25 ଅକ୍ଟୋବର- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ- ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିଡନୀ
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T-20I ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ
- 29 ଅକ୍ଟୋବର- ପ୍ରଥମ T20I- ମାନୁକା ଓଭାଲ୍, କାନବେରା
- 31 ଅକ୍ଟୋବର- ଦ୍ୱିତୀୟ T20I- ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ
- 2 ନଭେମ୍ବର- ତୃତୀୟ T20I- ବେଲେରିଭ୍ ଓଭାଲ୍, ହୋବାର୍ଟ
- 6 ନଭେମ୍ବର- ଚତୁର୍ଥ T20I- ବିଲ୍ ପିପେନ୍ ଓଭାଲ୍, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ
- 8 ନଭେମ୍ବର- ୫ମ T20I- ଦି ଗାବା, ବ୍ରିସବେନ୍
ଭାରତ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରି (ୱିକେଟକିପର), କୁପର କନୋଲି, ବେନ୍ ଡୋର୍ଶୁଇସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହନେମାନ, ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, 2020-21ରେ। ଯେଉଁଥିରେେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 2-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ T20I ସିରିଜକୁ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା।
