BCCI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଚଳତ ମାସରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ ସହ ଏକ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ।
Published : September 4, 2026 at 5:27 PM IST
India vs Japan T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଥର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଦୁଇ ଦେଶର ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଐତିହାସିକ କରିଦେଇଛି ।
ସୁଜୁକି କପ୍ ନାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ତୋଚିଗି ପ୍ରାନ୍ତର ସାନୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୯.୩୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଚଳତ ମାସରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିକେଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଜାପାନରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ।
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 'Sport 75' ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା । ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସହମତିର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଭାରତର ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳିବା କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ । ସାଇକିଆ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ କ୍ରିକେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ କ୍ରିକେଟକୁ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ପରିସର ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହ ମିଶି ସେଠାରେ ଏହି ଖେଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାଓକି ମିୟାଜି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜାପାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ବିସିସିଆଇର ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ମିୟାଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଜାପାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପରଖିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ ।