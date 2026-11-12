ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ହେବ ୨୦୨୯ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଆୟୋଜନ କରିବ ଚେନ୍ନାଇ
ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି ।
Published : November 12, 2026 at 9:59 AM IST
2029 ASIAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS, ଚେନ୍ନାଇ: ଭାରତକୁ ପୁଣିଥରେ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ । ୨୦୨୯ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି ।
ଚେନ୍ନାଇକୁ ଦାୟିତ୍ବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । "ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସର୍ତ୍ତରେ, ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ୨୦୨୯ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଅଛି," ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି ।
ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ତାମିଲନାଡୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (TNAA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସି. ଲତା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।" ଟୋକିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରହିବା ସୁବିଧା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SDAT)ର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ମେଘନାଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦେଇଥିଲେ । ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନେହେରୁ 'ବି' (B) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ସି. ଲତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଆୟୋଜନ ହେବାରୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଭଲ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।"
ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସି. କେ. ଭାଲସନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ତଥା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏନେଇ ସି. ଲତା କହିଛନ୍ତି, “ଭାଲସନ ଏଠାକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିଲେ । ସେ ଆମକୁ ଭିଆଇପି (VIP) ଲାଉଞ୍ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ, ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଏଲଇଡି (LED) ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସିଆ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇବା ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।”
ଭାରତ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍:
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହାଦେଶ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି ।
|ମସିହା
|ସହର
|୧୯୮୯
|ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
|୨୦୧୩
|ପୁଣେ
|୨୦୧୭
|ଭୁବନେଶ୍ବର
୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ୨୯ ମେଡାଲ ସହିତ ଭାରତ ମେଡାଲ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା । ୧୨ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ୫ଟି ରୋପ୍ୟ ଓ ୧୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଭାରତ ୧୭ଟି ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ୬ଟି ରୋପ୍ୟ ଓ ୯ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ରହିଥିଲା ।
ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଚୟନ କରିବା ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଦେଶ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଠାରେ ଏସୀୟ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସୀୟ ଇନଡୋର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇନଡୋର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି ।