ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରି 7ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ପୁରଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026ରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : November 5, 2026 at 9:32 AM IST
Asian Champions Trophy 2026: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ସୁଖଜିତ୍ ସିଂହ, ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂହ ଓ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି (5 ନଭେମ୍ବର) ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ବୁଧବାର (4 ନଭେମ୍ୱର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋହାଲିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ହିଁ 6ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ମ୍ୟାଚର 4ର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ 9ମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ 2-0 କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସଙ୍ଗଜୁନ୍ ହାନ୍ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 2-1 କରିଥିଲେ।
WAS THERE EVER ANY DOUBT?! 🇮🇳🔥 The unbeaten hosts make a thunderous statement, storming past Korea 8-1 to book their place in the FINAL of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 💪🏑 UP NEXT: JAPAN IN THE FINAL! 🇯🇵 🗓️ Thursday, November 5 ⏰ 7:00 PM IST One more step to glory! 🇮🇳🏆 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 4, 2026
କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା 13ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ 21ତମ ଏବଂ 25ତମ ମିନିଟ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁଖଜିତ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ 21ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 6-1 କରିଦେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂହ 36ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ 7-1 କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ 54ତମ ମିନିଟ୍ରେ 8ମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ 8-1 ରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାରିଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୋରିଆ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 60 ମିନିଟ୍ର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
GLIMPSES FROM A MEMORABLE SEMI-FINAL IN MOHALI! 🇮🇳🔥 A night of goals, grit and celebrations as India stormed into the final with an emphatic 8-1 win over Korea at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame https://t.co/cA2MPcrH1Y— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 4, 2026
ଫାଇନାଲ୍ରେ ଜାପାନ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୁରୁବାର (5 ନଭେମ୍ବର) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଦଳର ସାମ୍ନା ଜାପାନ ସହ ହେବ। ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। 6ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।