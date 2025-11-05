INDIA TEST SQUAD: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ପୁଣି ଅଣଦେଖା।
Published : November 5, 2025 at 9:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କାଳରେ ପାଦରେ ଫ୍ରାକ୍ଚରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପେସର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 'ଏ' ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ 'ଏ' ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 14ରୁ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ଗୌହାଟୀର ଆସାମ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଆକାଶ ଦୀପ ସାମିଲ ହେବେ। ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଣି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଜ୍ଞ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନେବେ।
ଘୋଷିତ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ:
ଶୁଭମାନ ଗିଲ (କ୍ୟାପଟେନ), ish ଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର) (ଉପ-କ୍ୟାପଟେନ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜ is ସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଧରସନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ କୁମାରଦଲ, ଅମୃତ କୁମାର ଯାଦବ, ଆକାଶ ଦୀପ।
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the Test series against South Africa 👍#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Ca2ccy4KK5— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
ଚୟନ କମିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 'ଏ' ବିପକ୍ଷରେ ରାଜକୋଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ 'ଏ' ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଭାରତ 'ଏ' ଦଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଓପନର୍ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ହେବେ। ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବସିମରନ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟମ୍ପର୍ ହେବେ।
ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଭାରତ 'ଏ’ ଦଳ:
ତିଲକ ବର୍ମା (କ୍ୟାପଟେନ), ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (ଉପ-କ୍ୟାପଟେନ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିୟାନ ପାରାଗ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର), ଆୟୁଷ ବାଡୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ମାନଭ ସୁତାର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ପ୍ରବସିମରନ୍ ସିଂ (ୱିକେଟକିପର)।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା'ର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଘୋଷିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ଦଳ:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), କରବିନ୍ ବୋସ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଜୁବୈର ହାମଜା, ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର୍, ମାର୍କୋ ଜେନସେନ୍, କେଶଭ ମହାରାଜ, ଏଡେନ ମାର୍କରମ, ୱିୟାନ୍ ମୁଲଡର, ସେନୁରା ମୁଥୁସାମି, କାଗିସୋ ରାବଡା, ରିୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ୍ ଏବଂ କାଇଲ୍ ଭେରେନ୍।
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
