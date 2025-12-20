T20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା: ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ବ
ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦଳକୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ କଲେ ଇଶାନ କିଷନ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ସେହିପରି ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ । ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ କଲେ ଇଶାନ କିଷନ । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍ ।
T20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଭାରତ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଶେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଇଶାନ କିଷନ ।
ଗିଲ୍ ଆଉଟ, ଇଶାନ କିଷନ ଇନ୍:
ପ୍ରଥମ ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ବକପ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ପୂର୍ବରୁ ଟି 20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି । ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି 20ରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦଳ ସିରିଜ ଜିତିଛି । ତେଣୁ ଏହି ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି କମାଣ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନୂଆ ଉପଅଧିନାୟକ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ । ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଷନ । ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 20ଟି ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ । ସମସ୍ତ ଦଳକୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ A-ଭାରତ, USA, ନାମିବ୍ୟା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ
ଗ୍ରୁପ B- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ
ଗ୍ରୁପ C-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଟାଲୀ, ନେପାଳ
ଗ୍ରୁପ D-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାନାଡା,UAE