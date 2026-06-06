ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର T-20 ଦଳ ଘୋଷଣା: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ, ବୈଭବ ଦଳରେ ସାମିଲ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା 2026 ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।

India T20 Squad: Shreyas Iyer Replaces Suryakumar Yadav From Captaincy
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର T-20 ଦଳ ଘୋଷଣା: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ, ବୈଭବ ଦଳରେ ସାମିଲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India T20 Squad Announced: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର T-20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂତନ T-20 ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଦଳରୁ ବାହାର

ଚୟନ କମିଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ିବା ସହ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛି । ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବୈଭବ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି

ଆଇପିଏଲରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଦୁଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି । ଏଥିରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବୈଭବ IPL 2026ରେ ପ୍ରମୁଖ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଧାରୀ ଥିଲେ, 776 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏହି ସିଜନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ମୋଟ 16ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାହାର

ବିସିସିଆଇ ଦଳର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ T-20 ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରେ ରହିବେ ଏବଂ T-20 ଦଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବୋଲିଂର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ତାହା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଯଦି ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ T-20 ଦଳ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଇଶାନ କିଷାନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜକୁମାର ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ: ଅଜିତ ଆଗରକର

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଅଂଶ । ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରେୟସ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଥରେ KKR ସହିତ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ PBKS ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସିଜନ ବିତାଇଛନ୍ତି । T-20 ଦଳରେ ନ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ବିସିସିଆଇ ଜାପାନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 16 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ।

ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳ

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଷାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନମ୍ବର-୩ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଖେଳାଳି! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ବି ବାଦ୍? ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା, ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIA SQUAD FOR ENGLAND T20 2026
INDIA SQUAD FOR IRELAND SERIES
SHREYAS IYER INDIA CAPTAIN
VAIBHAV SOORYAVANSHI IN T20 SQUAD
INDIA SQUAD FOR ENGLAND T20 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.