ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ
ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ବାଛିଛନ୍ତି।
Published : July 7, 2026 at 10:50 AM IST
India Squad for Zimbabwe: ବିସିସିଆଇ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଏମିତି ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଗତ ମାସରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ୨୩ ରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର ତଥା ଓପନର ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତ ମାସରେ ହିଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭସିମରନ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଓ ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ନାହାନ୍ତି।
🚨 News 🚨#TeamIndia squad announced for the 3️⃣-match T20I series against Zimbabwe.— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
More Details ▶️ https://t.co/sC19D5eW8y#ZIMvIND pic.twitter.com/ctbM5gFMtY
ବିସିସିଆଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ହେଉଛି ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ତଥା ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଏହି ଦଳରେ ୬ ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି।
No Sanju Samson in India's squad for the tour of Zimbabwe— Cricbuzz (@cricbuzz) July 6, 2026
Axar Patel, Harshit Rana and Arshdeep Singh are among the other names currently part of the England tour but not picked for the Zimbabwe series#ZIMvIND pic.twitter.com/m40JFkxTPX
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର)।