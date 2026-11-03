ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ତିଲକ ବର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
India A Squad: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ପାଇଁ BCCIର ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : November 3, 2026 at 10:05 AM IST
Rising Stars Asia Cup 2026: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। BCCIର ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ’ର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 19 ରୁ 29 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସାମ୍ନା ୟୁଏଇ (UAE), ନେପାଳ ଓ ପାକିସ୍ତାନ-ଏ ସହିତ ହେବ। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳକୁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ର 50 ଓଭର ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ତିଲକ ବର୍ମା, ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
🚨 News 🚨 India A squad for upcoming ACC Rising Stars Asia Cup announced 📝 More details ▶️ https://t.co/JRdPQ31UPA #RisingStarsAsiaCup https://t.co/4k2vJAE4kh— BCCI (@BCCI) November 2, 2026
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ’ର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ତନୁଷ କୋଟିଆନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅରଶଦ ଖାନ।
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ବାଂଲାଦେଶ-ଏ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ଏବଂ ହଂକଂ ଚାଇନାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ-ଏ, ନେପାଳ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମିଫାଇନାଲ ମହାମୁକାବିଲା ନଭେମ୍ବର 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ (ରବିବାର) ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍:
ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଅଭିଯାନ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଏ ସହିତ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତର ଏହି ତିନିଟିଯାକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୋହାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ-ଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ୍ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିସହିତ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦୋହା ଫର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଓ କାହା ସହିତ ହେବ?
- 20 ନଭେମ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ vs ନେପାଳ
- 22 ନଭେମ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ vs ପାକିସ୍ତାନ-ଏ
- 24 ନଭେମ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ vs ୟୁଏଇ (UAE)