ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା, ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ...
Published : October 7, 2026 at 9:36 AM IST
India T20I Squad For NZ Tour: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ୫ଟି ଟି୨୦, ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ହାମିଲ୍ଟନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ହିଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଠିକ୍ ପରେ ହିଁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଖେଳି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ୭.୯୫ ରହିଥିଲା। ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ସେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତାମାନ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରିବେ। ଭୁବିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ରହୁଛି।
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଈଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସୂଚୀ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ସମୟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ)
|ପ୍ରଥମ ଟି୨୦
|୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦
|୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ତୃତୀୟ ଟି୨୦
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ୱେଲିଂଟନ୍
|ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦
|୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ
|ଇଡେନ୍ ପାର୍କ
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
|ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦
|୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ହାମିଲ୍ଟନ୍
|ସେଡନ୍ ପାର୍କ
|ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ ଘୋଷଣା
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି-ଡେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ଭାରତୀୟ 'ଏ' ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ସ୍ମରଣ, ଋଷଭ ପନ୍ତ* (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ଅଧିନାୟକ) (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଆକିବ ନବୀ, ଆକାଶ ଦୀପ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ମାନବ ସୁଥାର, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ, ୟଶ ରାଠୋର ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: