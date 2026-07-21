ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ସାମିଲ

India Squad: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨୦ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

India Hockey World Cup Squad 2026
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ଏଫ୍.ଆଇ.ଏଚ୍. ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ନିଜର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

ଏସିଆର ଶୀର୍ଷ ଡିଫେଣ୍ଡର ତଥା ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର୍ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

Amit Rohidas
ଅମିତ ରୋହିଦାସ (IANS)

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ହକି ତାରକା। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଆଗାମୀ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨୦ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଭିଜ୍ଞ ଡିଫେଣ୍ଡର ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଅମିତ ରୋହିଦାସ ନିଜର ଦୃଢ଼ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଡିଫେନ୍ସ (ଫାଷ୍ଟ ରନିଂ) ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଦଳର ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିବ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ନିଜର ଚମତ୍କାର ବେଗ ଏବଂ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଆଟାକିଂ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଦେଇଛି।

Shilanand Lakra
ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା (gettyimages)

ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଫୁଲଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସୁସନ୍ତୁଳିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଏହି ଦଳରେ ରହିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ।"

ଗୋଲ୍‌କିପିଂ ବିଭାଗରେ ମୋହିତ ଏଚ୍.ଏସ୍. ଏବଂ ସୂରଜ କର୍କେରା ଅଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ ଏବଂ ୟଶଦୀପ ସିଭାଚ୍ ରହିଛନ୍ତି। ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ମନପ୍ରୀତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ ଏବଂ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲାଗେ ନେବେ। ଆଟାକିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମନଦୀପ ସିଂହ, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅଭିଷେକ, ସୁଖଜୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ।

ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ସହିତ ପୁଲ୍-D ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁଲ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ଠାରେ ଖେଳିବ। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଫୁଲଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରେସ୍, କାଉଣ୍ଟର, ପରଫର୍ମ କେବଳ ଆମର କୌଶଳଗତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଦିନ କିଭଳି ଏକାଠି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ନିଜ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆଗୁଆ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଲଗାଇଦେବା, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆପଣାଉଛୁ।”

ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ନିଜର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ, ଯାହାକି ପୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ଫୁଲଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୭୫ (ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ)ର ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ନିଜର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ।"

ଏଫ୍.ଆଇ.ଏଚ୍. ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

  • ଗୋଲ୍‌କିପର: ମୋହିତ ଏଚ୍.ଏସ୍., ସୂରଜ କର୍କେରା
  • ଡିଫେଣ୍ଡର: ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (ଅଧିନାୟକ), ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ, ୟଶଦୀପ ସିବାଚ୍
  • ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର: ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲାଗେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ
  • ଫରୱାର୍ଡ: ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ସୁଖଜୀତ ସିଂହ, ମନଦୀପ ସିଂହ, ଅଭିଷେକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

୮୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଗେମ୍ ଓଭର’: ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP 2026
AMIT ROHIDAS
SHILANAND LAKRA
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
INDIA HOCKEY WORLD CUP SQUAD 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.