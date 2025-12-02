ବାରବାଟୀ ଟି-20; ନାଲି ମାଟିରେ ମହାମୁକାବିଲା, ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀ
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T-20 ମ୍ୟାଚ 4ର୍ଥ ପିଚରେ ଖେଳାଯିବ । ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ବାଟବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ।
Published : December 2, 2025 at 11:19 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାରବାଟୀର ଚତୁର୍ଥ ପିଚରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବ୍ଲାକ ପିଚରେ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥର ରେଡ୍ ପିଚରେ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ଆଜି ବାରବାଟୀ ପିଚ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପିଚରେ ଅଧିକ ଆଦ୍ରତା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବରବାଟୀ ପିଚ କ୍ୟୁରେଟର ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ?
"ଓଡିଶାରେ ଏବେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି । କେତେବେଳେ ଶୀତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ କାକର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ଲାକ ପିଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଡ ପିଚରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ନାଲି ମାଟିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଭଲ ପିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହାଇ ସ୍କୋର ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ପିଚ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପିଚରେ କାକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ବଲ ଭଲ ଟର୍ନ ହେବ । ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଚ୍ ଭଲ ସୁହାଇବ ବୋଲି ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର କହିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅନେକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରେଡ ପିଚରେ ମ୍ୟାଚ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ବାରବାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଡ୍ ପିଚରେ ମ୍ୟାଚ ହେବ," ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ରେଡ ପିଚ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ଲାଭ କଣ?
ଏହି ପିଚ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆଦ୍ରତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବ । ବଲ ସଠିକ ଭାବରେ ବାଉଁଶ କରିବ । ବଲ ଭଲ ଟର୍ନ କରିବ । ଭଲ ସ୍କୋର ହେବ । ଯାହାକି କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଚ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ।
ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ନାଁ ବୋଲିଂ ହେବ!
ସ୍କୋରକୁ ନେଇ ବାରବାଟୀ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କେତେବେଳେ ଲୋ ସ୍କୋର ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହୋଇଥାଏ. ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚରେ ବାରବାଟୀରେ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପଯୋଗୀ ହେବ । ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଲ ଖେଲିଲେ ଭଲ ସ୍କୋର ହେବ । ସେହିପରି ଭଲ ବୋଲର ମାନେ ସଠିକ ବୋଲିଂ କଲେ ୱେକେଟ ନେଇପାରିବ । କହିବାକୁ ଗଲେ ବାରବାଟୀ ଏଥର ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂକୁ ସୁହାଇବ ।
ଆଉଟ ଫିଲଡ କେମିତି ରହିବ...?
କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପିଚ ର ଭୂମିକା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉଟ ଫିଲଡର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି । ଅର୍ଥାତ ପିଚ ର ଆଉଟ ଫିଲଡ ଯଦି ଭଲ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଅଧିକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟ । ଯାହାକି ଅଧିକ ସ୍କୋରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ବରବାଟୀ ରେ ଏଥର ଆଉଟ ଫିଲଡ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବଲ ଭଲ ଗଡିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଚୌକା ହେବ । ସେହିପରି ପିଚ ସଫ୍ଟ ରଖା ଯାଇଛି । ଯାହାକି ଫିଲଡର ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପିଚ କ୍ୟୁରେଟର କହିଛନ୍ତି ।
ବାରବାଟିରେ ପଡିଛି ମୁମ୍ବାଇ ମାଟି...
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପିଚ ମୁମ୍ବାଇ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ରେଡ ପିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୁମ୍ବାଇ ରୁ ଆସିଥିବା ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ ରେ ଏହି ପିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । 3:1 ଅନୁପାତ ରେ ଏହି ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ପିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ବାରବାଟୀରେ ଏଥର 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର...
ବାରବାଟୀ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇବେ ଦର୍ଶକ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ତୁଳନାରେ ବାରବାଟୀ ରେ ଏଥର ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପିଚ କ୍ୟୁରେଟର । ଏପରିକି 200 ରୁ ଅଧିକ ରନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅକାଳନ କରିଛନ୍ତି ପିଚ କ୍ୟୁରେଟର । ଅଧିକ ସ୍କୋର ହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବେଶ ଇପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଟସର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ!
ବାରବାଟୀରେ ଏଥର ଟସ ର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରହିବ । ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଯଦି 200 ରୁ ଅଧିକ ରନ କରେ ତେବେ ପିଛା କରୁଥିବା ଟିମ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ରେଡ ପିଚ ରେ ମ୍ୟାଚ ହେବ ତଥାପି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପିଚ କ୍ୟୁରେଟର ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ