ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜାପାନକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
FIH Women's Nations Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : June 16, 2026 at 12:09 PM IST
India vs Japan 2026 Nations Cup: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଓକଲାଣ୍ଡର ନର୍ଥ ହାର୍ବର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ସେଣ୍ଟରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍-ଏ’ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୨-୧ ଗୋଲରେ ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଅଧିନାୟିକା ତଥା ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ସଲିମା ଟେଟେ (୩୩ତମ ମିନିଟ) ଏବଂ ଲାଲରେମସିଆମି (୪୯ତମ ମିନିଟ୍) ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ହିରାମିତ୍ସୁ ଆଇ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତର ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ ୩୩ତମ ମିନିଟରେ ଏବଂ ଲାଲରେମସିଆମି ୪୯ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ହିରାମିତ୍ସୁ ଆଇ ୩୫ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦୦ତମ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।
𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒, 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 16, 2026
The Women in Blue claim all three points against Japan, thanks to goals from Salima Tete and Lalremsiami, at the FIH Hockey Women's Nations Cup 2026 in Auckland, New Zealand. 🇳🇿🏑
With six points from two wins in two matches,… pic.twitter.com/h9US5VdAqy
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ୩୩ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଭେରିଏସନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା । ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଶଟ୍କୁ ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାପାନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲା ।
Hockey: India advance into SEMIS of FIH Women's Nations Cup in Auckland.— India_AllSports (@India_AllSports) June 16, 2026
India beat 2018 Asian Games Champion Japan 2-1 for their 2nd consecutive win.
🇮🇳 Goal-scorers: Salima Tete and Lalremsiami
📸 @TheHockeyIndia #Hockey pic.twitter.com/FlSM15xz4v
ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲାଲରେମସିଆମି ୪୯ତମ ମିନିଟରେ ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖରାମବମ୍ ସର୍କଲ୍ କୂଳରୁ ଗୋଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଶାନଦାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲାଲରେମସିଆମି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ବଲକୁ ଜାଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ପୁଲ-ଏ’ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିଜର ଶେଷ ପୁଲ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ୧୮ ଜୁନରେ ଉରୁଗୁଏର ସାମ୍ନା କରିବ।