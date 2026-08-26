ETV Bharat / sports

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

India Rugby Team Squad Announced
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆ ରଗବି ଏମିରେଟସ୍ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ସୁଝୋଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଉଣ୍ଡ-୧ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଦୁଇ-ରାଉଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏସିଆର ୨୪ଟି ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଝୋରେ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ୨୦୨୬ ଏସୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପୁରୁଷ ଦଳ ୨୦୨୫ରେ ଏସିଆ ରଗବି ଏମିରେଟସ୍ ସେଭେନ୍ସ ଟ୍ରଫିରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପୁଲ୍ 'ଏ' ରେ ଜାପାନ, ୟୁଏଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଟିମର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଲ୍ ଆଲ୍ବାଲାଡେଜୋ କହିଛନ୍ତି, “କାସା 7s ସିଜିନରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ରଗବି ଏମିରେଟସ୍ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର। ଏସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମର ଡେବ୍ୟୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।”

ମହିଳା ଦଳ ଗତ ବର୍ଷ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମାଗତ ସିଜିନ ପାଇଁ ସିରିଜ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପଲ୍ ଡେଲ୍ପୋର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ ପାଇଁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଦଳ ପୁଲ୍ 'ଡି' ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜାପାନ, ୟୁଏଇ ଓ ଇରାନ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି।

India Rugby Team Squad Announced
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରଷ ଦଳ ଘୋଷଣା (ETV Bharat)

ରଗବି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାହୁଲ ବୋସ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏସିଆ ରଗବି ଏମିରେଟସ୍ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ଆମର ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଆର ଶୀର୍ଷ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ। ମହିଳା ଦଳ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳର ପ୍ରମୋସନ୍ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଉଭୟ ଦଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗର୍ବର ସହିତ ସୁଝୋରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।"

ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏସିଆ ରଗବିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ରଗବି ପାସ୍ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ରେ ସୁଝୋ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ଫେରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭-୧୮ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୬ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଘୋଷିତ ହେବେ।

ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଖେଳାଳି

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ୬ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।

India Rugby Team Squad Announced
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା (ETV Bharat)

ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାରକା ଖେଳାଳି ଆସିସ ସବର ଏବଂ ଗଣେଶ ମାଝୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡୁମୁଣୀ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଖେଳାଳି ମାମା ନାଏକ, ନିର୍ମାଲ୍ୟା ରାଉତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଏସିଆ ରଗବି ଏମିରେଟସ୍ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ: ମୋହିତ ଖତ୍ରୀ, ସୁମିତ କୁମାର ରୟ, ଅଜୟ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ସତୀଶ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆସିସ ସବର, ଦୀପକ କୁମାର ପୁନିଆ, ଦେଶରାଜ ସିଂହ, ଗଣେଶ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ହିତେଶ ଡାଗର, ଜାଭେଦ ହୁସେନ, କରନ ରାଜଭର, ଶିବମ ଶୁକ୍ଲା ଓ ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଗାଡେ ।

ସିନିୟର ମହିଳା ଦଳ: ଡୁମୁଣୀ ମାରାଣ୍ଡି, ଅମନଦୀପ କୌର, ଆରତୀ କୁମାରୀ, ଭୂମିକା ଶୁକ୍ଲା, ଚାନେଲ କ୍ରିଜଲ, ଗୁରିଆ କୁମାରୀ, କଲ୍ୟାଣୀ ପାଟିଲ, ମାମା ନାଏକ, ନିର୍ମାଲ୍ୟା ରାଉତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରାୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ଶିଖା ଯାଦବ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଘୁଗେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ରାଜିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାନାମା ସହ ଲଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ; ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା AIFF

BCCI ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଏସବୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା

TAGGED:

6 ODISHA RUGBY PLAYERS TEAM INDIA
ASIA RUGBY 2026
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍
INDIA RUGBY TEAM SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.