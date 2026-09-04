ETV Bharat / sports

ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।

India vs Hong Kong India Reaches Womens Asia Cup 2026
ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (File Photo) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହଂକଂକୁ ୧୩୭ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ସାତଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ'ରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଏବଂ +୫.୭୭୫ ର ଚମତ୍କାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳକୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ହଂକଂ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଦମଦାର ବିଜୟର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା ହଂକଂର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରି ମାତ୍ର ୬୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୨୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୫୭ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ମନ୍ଧାନାଙ୍କର ୧୮ତମ ଶତକ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୌରା ଭୋଲଭାର୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ୧୨୪ ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୨୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ତେବେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିକା ରାବଲ୍ ୧୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୯ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଋଚା ଘୋଷ ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଭାରତର ଜବାବରେ ୧୯୪ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହଂକଂ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ୧୬.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୫୬ ରନ୍ କରି ପୂରା ଟିମ୍ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ପ୍ରେମା ରାବତ ଓ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ୨ଟି ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ନା କରିବ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରନ୍-ଅପ୍! ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟର

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ?

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

TAGGED:

INDIA VS HONG KONG
INDIA WOMENS TEAM
SMRITI MANDHANA
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬
ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.