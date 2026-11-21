ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ: ମାଲେସିଆକୁ ଅଟକାଇ AFC ଏସିଆନ୍ କପ୍କୁ କଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ
'ବ୍ଲୁ କୋଲ୍ଟସ୍' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମୋଟ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି।
Published : November 21, 2026 at 11:18 AM IST
AFC U-17 Asian Cup 2027: ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-17 ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମ୍ୟାଚର ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାକୁ ଡ୍ର' କରି ଭାରତ AFC U17 ଏସୀୟ କପ୍ 2027 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର 11ତମ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ବଢୁଥିବା ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଏସୀୟ କପ୍ 2027 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 'ବ୍ଲୁ କୋଲ୍ଟସ୍' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମୋଟ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର' ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ମୋଟ 20ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ ଦଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦଲଲମୁଓନ୍ ଗାଙ୍ଗତେ ଏହି ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି 7ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତ ରହିଥିଲା। ଖେଳର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମାଲେସିଆର ନୂର୍ ହିଶାମଙ୍କ ଏକ ଜୋରଦାର ଶଟ୍ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବାଜି ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟକେ ରାଜ ସିଂ ୱାହେନବାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Uzbekistan, here we come! 🇮🇳✈️🇺🇿 The #BlueColts have qualified for the #AFCU17 Asian Cup for the 11th time in history. 💙 #AsiaDream #IndianFootball https://t.co/RmW6HvgZsH— Indian Football (@IndianFootball) November 20, 2026
ପଡ଼ିଆରେ ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୱାନ୍-ଟଚ୍ ଗେମ୍ (one-touch game) ଖେଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟର-ବ୍ୟାକ୍ ଜୋରାମଡିନ୍ଥାରା ଲାଲହୁନମାୱିଆ ଏବଂ ଲିଓ ଥୋଙ୍ଗବାମ ମାଲେସିଆର ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଲକିପର ମାରୁଫ ଶଫି ନିଜର ଚପଳତା ବଳରେ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।
ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ପରେ ଭାରତ ଖେଳର ଗତି ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏମଡି ସାହିର ଅଲ୍ଲୀ ରାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କରୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ ଗୋଲକିପର ଆଡାମ ଫଦଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିଥିଲା।
Uzbekistan, here we come! 🇮🇳✈️🇺🇿 The #BlueColts have qualified for the #AFCU17 Asian Cup for the 11th time in history. 💙 #AsiaDream #IndianFootball https://t.co/RmW6HvgZsH— Indian Football (@IndianFootball) November 20, 2026
ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମେହରାଜୁଦ୍ଦିନ ୱାଡୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକକ (ୟୁନିଟ୍) ଭାବରେ ଖେଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଫିଫା U17 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ।