ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ହେବେ OUT? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଣ୍ଟେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରେ।
Published : June 30, 2026 at 3:25 PM IST
India vs England T20I: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଟିଷ -୨୦ ସିରିଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସରିଜକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ ସିରିଜ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି।
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଣ୍ଟେଟର ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରେ। ଆକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ସେ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସାମସନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍'ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
Vaibhav Sooryavanshi preparation for England T20i 1st Match— Raja (@_raja_kumar) June 30, 2026
- It's almost certain Vaibhav Sooryavanshi will be playing the maychpic.twitter.com/IBcmrITzCL
ଆକାଶ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେଟା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ସବୁକିଛି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ୧୫୪ ରନ୍ରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କିଛି ବି ଓଲଟଫେର ହୁଏ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ରନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ, ସେ ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ମୁନ୍ଦଡ଼ା ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଇଶାନ କିଶନ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ-ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ରନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛନ୍ତି।"
'ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ….'
ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରାୟାନ ଟେନ୍ ଡୋଇସକାଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି।
VAIBHAV SOORYAVANSHI HAS TO WAIT. ✋— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 29, 2026
Ryan Ten Doeschate said, " vaibhav is absolutely ready to play internationals, but you can't leave sanju samson out. he played a major role for us in world cup win. we want to give players a long run. vaibhav has to wait for his opportunity". pic.twitter.com/apkiD6VkND
ସହକାରୀ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସେ (ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।"
ଡୋଇସକାଟେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କାହାରି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।"