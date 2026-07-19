ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ୩ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୁମ୍ରା

IND vs ENG: ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

IND vs ENG 3rd ODI Team India Playing 11
ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ୩ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 3rd ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆହାତ

ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ଜିତିବା ଦଳ ସିରିଜ୍‌ ଜିତି ନେବ। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁମରାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଏହା ଉପରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, 'କାର୍ଡିଫ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।'

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲାରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ୧୯ ଓଭରର ବୋଲିଂ କରି ସେ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ମାତ୍ର ୪ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ବୁମ୍ରା ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ବୁମ୍ରା ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ହିଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ (Playing XI): ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ (Playing XI): ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଜାକବ ବେଥେଲ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ୍ ରଶିଦ୍, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍।

TAGGED:

TEAM INDIA PLAYING 11
INDIA VS ENGLAND
LORDS ODI
ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
IND VS ENG 3RD ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.