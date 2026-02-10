ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଶେଷରେ ନଇଁଲା ପାକିସ୍ତାନ, ୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍

T20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।

India-Pakistan T20 World Cup 2026 Match
୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 9:26 AM IST

India-Pakistan T20 World Cup 2026 Match: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡେଡ୍‌ଲକ୍‌ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋଠାରେ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ?

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶ ସହ ରହିଥିବା ବିବାଦ ଓ ଆଇସିସି (ICC) ପାଖରେ ରଖିଥିବା କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନାକଭି ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ, ସରକାର ଶେଷରେ ଦଳକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଲାହୋର ବୈଠକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଡ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଅନେକ ଦାବି ରଖିଥିଲା। ସେଥିରେ ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍, ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଇସିସି ଏହି ସବୁ ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ଏବଂ ଆଇସିସିର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରୁ ଓହରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ବିବାଦ ଓ ଆଇସିସିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଏହି ପୂରା ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ାଗତ ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାସହ ୨୦୨୮ରୁ ୨୦୩୧ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଇସିସି ସହ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ମତି ପରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

