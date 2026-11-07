ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି
Mohammed Shami Retires: ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 7, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 8:09 AM IST
କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 13 ବର୍ଷର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-20 ଭଳି ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ ।
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ Xରେ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଧଳା ଜର୍ସିରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେବି ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତିରୁ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ହାସଲ କରିବା । ଏହା ପରଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିକେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଖେଳର ଫର୍ମାଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ଆଜି, ଏକ ଭାରୀ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସହିତ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତ, "ମୋର ସମସ୍ତ ସହ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେହି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା କଠିନ ସମୟ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ (CAB)କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବ । ଯଦିଓ ମୁଁ ମୈଦାନରେ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ବଲ୍ଟି ପକାଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବାର ଗର୍ବ ମୋ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ।"
36 ବର୍ଷୀୟ ଶାମି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସେ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଖେଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ନେଉନାହାଁନ୍ତି, ଶାମି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ ।
ଶାମି ଭାରତ ପାଇଁ 64ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 229ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଲଗାତାର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଶାମି । 2025 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି । ଆହତ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ କୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇପାରି ନଥିଲେ । ସେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।