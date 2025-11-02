IND VS AUS 3RD T20: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ 1-1ରେ ବରାବର କଲା ଭାରତ

ETV Bharat / sports

ହୋବାର୍ଟ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ): ହୋବାର୍ଟର ବେଲେରିଭ୍ ଓଭାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ T-20ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 186 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 18.3 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 188 ରନ୍ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ସମାନ କରିଛି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

187 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ 25 ଏବଂ ଶୁଭମନ 15 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ (24), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (17) ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା (29) ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଭାରତକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜିତେଶ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ

ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 23ଟି ବଲରୁ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ସହ 49 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 13ଟି ବଲରୁ 3ଟି ଚୌକା ସହ 22 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (4) ଏବଂ ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (1)ଙ୍କୁ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶଙ୍କୁ 11 ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍ ଙ୍କୁ 0ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ପରେ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 38 ବଲ୍ ରୁ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ସହିତ 70 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ

ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 39 ବଲ୍ ରୁ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହିତ 64 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ମଧ୍ୟ 26 ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।

ଟସ୍‌ରେ ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ କ’ଣ କହିଲେ

ଟସ୍‌ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ।" ଦଳରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଜିତେଶ, ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଆସିଛନ୍ତି।

ଟସ୍‌ରେ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ମହାନ ୱିକେଟ୍। ଆମେ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଦଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି: ଆବୋଟ୍ ହାଜେଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।"

ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟଚ୍ କାନବେରାରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ T-20କୁ ଭାରତ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି।

