ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ, କିଏ ପଡି଼ଲେ ବାଦ୍?
India Squad: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦିନିକିଆ ଓ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : September 17, 2026 at 9:39 AM IST
IND vs WI ODI & T20 Squad: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ ସମିତି ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଧମାଲ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ।
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ଶ୍ରେୟସ ଦିନିକିଆ ଦଳର ନିୟମିତ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ପନ୍ତ-ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା
ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ପନ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା। ଏଥିରେ ଜୁରେଲ ବାଜି ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ବଜାୟ ରହିବେ। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆହତ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଚୟନ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସେତିକିବେଳେ ଚୟନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ 'ଏ' ପାଇଁ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୁଇଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଆକିବ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବେ।
🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
More Details ▶️https://t.co/Lxx3Bz8Q14 pic.twitter.com/Y9RGlQ09XK
ଟି୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ କୁଲଦୀପ-ମୟଙ୍କ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କୁଲଦୀପ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୟଙ୍କଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ରହିବେ। ୟଶ ଠାକୁର ଏବଂ ବିପରାଜ ନିଗମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୟଙ୍କ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିପରାଜ ନିଗମଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକିବ୍ ନବୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ନମନ ଧୀର।
ଭାରତର ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।