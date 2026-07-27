ଲମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍?
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
Published : July 27, 2026 at 3:02 PM IST
India vs Sri Lanka 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜିତିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିରତିରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପୁଣିଥରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଦଳ କ’ଣ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
A dominant performance from #TeamIndia as we clinch a 3️⃣-0️⃣ clean sweep over Zimbabwe 👏👏 pic.twitter.com/qb9tc3mI6t
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତି ଦଳ ପାଖରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ।
Washington Sundar is a doubtful starter for the Tests against Sri Lanka with a hamstring injury— Cricbuzz (@cricbuzz) July 27, 2026
He could be a conditional selection for the second Test, but even that appears a long shot at this point#SLvIND pic.twitter.com/xTmMV3iq7Z
ଆହତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ କିପରି ହେବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଆଘାତ କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ୍ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇର ଚୟନ କମିଟି COE ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପିଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପିନରମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ପିନର ସେଠାକୁ ଯିବେ, ତାହା ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଖେଳାଯିବ।