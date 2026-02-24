ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟରେ ଖୁସି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ! କହିଲେ-'ଏହି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା'
T20 World Cup 2026: ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ଏକ 'ୱେକ୍-ଅପ୍ କଲ୍' ବା ଚେତାବନୀ ଭଳି, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।
Published : February 24, 2026 at 5:13 PM IST
Ravi Shastri On Team India: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିକେ ମର୍ମାହତ। ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ 'ଯଦି ଓ କିନ୍ତୁ'ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ଏକ 'ୱେକ୍-ଅପ୍ କଲ୍' ବା ଚେତାବନୀ ଭଳି, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।
'ଡେରିରେ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ଭଲ'
ଆଇସିସି ରିଭ୍ୟୁରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଝୁଣ୍ଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଝୁଣ୍ଟିବା ଭଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସତରେ ଖୁସି ଯେ ଏହି ପରାଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ନିଜର ରଣନୀତି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁପର-୮ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରନ୍ତି, ତେବେ ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରାଜୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରୁ ବାହାର କରି ସତର୍କ କରାଇଦେବ।"
Silver linings in an India defeat according to Ravi Shastri in The ICC Review— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 24, 2026
Listen now 🎧https://t.co/31m0ybStFu pic.twitter.com/Z5b7MOW95E
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଟିମର କମ୍ବିନେସନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବାଛିବା କଥା। ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଚାହିଁଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଅକ୍ଷର ଓ ୱାଶିଂଟନ ଉଭୟ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ନମ୍ବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ମଜଭୁତ ହେବ।
"କୌଣସି ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକ ବୋଲରଙ୍କ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା," ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
Who is in the box seat for final four spots at #T20WorldCup 2026?— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 24, 2026
Ravi Shastri and Ricky Ponting cast their eye over the tournament in the latest edition of The ICC Review 🗣
Listen 🎧 https://t.co/rkH9fZrsR5 pic.twitter.com/lF0VpeWUoa
କ’ଣ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ରଣନୀତି?
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୫), ଶିବମ ଦୁବେ (୬), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର (୭) ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୮) ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୫ରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାରିବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଖାସ୍ ରହିନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭୬ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏହି ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତ ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।