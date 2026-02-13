ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ କଲା ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
T20 World Cup 2026: ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
Published : February 13, 2026 at 10:45 AM IST
T20 World Cup 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଏବେ ବିଜୟ ରଥ ଅଟକିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହିଁ। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ, ନାମିବ୍ୟାକୁ ୯୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଲଗାତାର ୧୦ମ ବିଜୟ ସହ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଲଗାତାର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଗାତାର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
India set the benchmark with the most consecutive wins in Men’s T20 World Cup history🏆📊#INDvNAM #T20WorldCup2026 #T20WC2026 #T20WC26 #T20WC #criccore #HardikPandya pic.twitter.com/v6N8r48XJc— CricCore (@Criccore74) February 12, 2026
ଲଗାତାର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ଦଳ
- ୧୦* - ଭାରତ (୨୦୨୪-୨୦୨୬)
- ୮- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (୨୦୨୪)
- ୮- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୨୦୨୨-୨୦୨୪)
- ୭- ଇଂଲଣ୍ଡ (୨୦୧୦-୨୦୧୨)
- ୭- ଭାରତ (୨୦୧୨-୨୦୧୪)
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ଈଶାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନାମିବିଆକୁ ୨୧୦ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଈଶାନ କିଶନ ମାତ୍ର ୨୪ଟି ବଲ୍ରୁ ୬୧ ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ରେ କମାଲ କରି ୫୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନାମିବ୍ୟାର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନାମିବ୍ୟା ଭାରତର ୨୧୦ ରନ୍ ଜବାବରେ ମାତ୍ର ୧୧୬ ରନ୍ରେ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।
Hardik Pandya's all-round performance in India's clinical win over Namibia earns him the @aramco POTM award 👏 pic.twitter.com/O5zMzyHgjo— ICC (@ICC) February 12, 2026
ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ:
ନାମିବ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଏହି ୯୩ ରନ୍ର ବିଜୟ ହେଉଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୨ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ୯୦ ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଦଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
- ୯୩ ରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନାମିବ୍ୟା, ଦିଲ୍ଲୀ, ୨୦୨୬
- ୯୦ ରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, କଲମ୍ବୋ ଆରପିଏସ୍, ୨୦୧୨
- ୭୩ ରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ମିରପୁର, ୨୦୧୪
- ୭୧ ରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଜିମ୍ବାୱେ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ, ୨୦୨୨
- ୬୮ ରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ, ୨୦୨୪
ଆଗକୁ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ:
ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। କଲମ୍ବୋର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଭାରତ ନିଜର ଏହି ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ-ବରୁଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।