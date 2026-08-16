୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ
୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ।
Published : August 16, 2026 at 5:34 PM IST
BWF World Championship 2026: ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଦୁନିଆର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭାରତ ୨୦୦୯ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ୬୪ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୬୪ ଜଣ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ତିନୋଟି ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ୪୮ଟି ଯୋଡ଼ି ସାତ ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ଶୀର୍ଷ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।
ସୋମବାରଠାରୁ (୧୭ ଅଗଷ୍ଟ) ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଡ୍ର’ର ଟପ୍ ହାଫ୍ (Top Half) ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ଭାରତ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ ଜିତି ଆସୁଛି।
The dream. The pressure. The moment. The title. 🏆— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
Hear what becoming world champion means to 🇹🇭 Ratchanok Intanon, 🇯🇵 Nozomi Okuhara and 🇮🇳 Pusarla V. Sindhu. ❤️🏸#BWFWorldChampionships pic.twitter.com/9H1jpYMyEj
ଭାରତ ଲଗାତାର ୧୧ଟି ସଂସ୍କରଣରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ଯାହାର ସମକକ୍ଷ କେବଳ ଚୀନ ହିଁ କରିପାରିଛି। ଏହି ୧୫ଟି ପଦକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ ୨୦୦୯ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ ତଥା ଟପ୍ ସିଡ୍ ଚୀନର ଶି ୟୁକିଙ୍କ ସାମ୍ନା ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ।
ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ (୫ଟି) ଜିତିବାର ମିଳିତ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି।
BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି?
BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
🚨 Updated #NewDelhi2026 draw brackets.— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
📱 Follow match data and live scores 👉 https://t.co/oouqhBRGN3#BWFWorldChampionships
Mixed doubles 👇 pic.twitter.com/octBxiqTaA
ଭାରତରେ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କେମିତି ଦେଖିବେ?
BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ର ଭାରତରେ Sports18 ରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ JioCinema ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନର ଆଧିକାରିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BWF TV ଏବଂ Olympics.com ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ
- ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ, ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ
- ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ: ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା
- ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ: ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ/ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ, ହରିହରନ ଅମସାକରୁଣନ/ଏମଆର ଅର୍ଜୁନ
- ମହିଳା ଡବଲ୍ସ: ଟ୍ରେସା ଜଲି/ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ପୁଲେଲା, କଭିପ୍ରିୟା ସେଲଭମ/ସିମରନ ସିଂଘୀ
- ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ: ଧ୍ରୁବ କପିଳା/ତନିଷା କ୍ରାଷ୍ଟୋ, ରୋହନ କପୁର/ରୁତ୍ୱିକା ଶିବାନୀ ଗଦ୍ଦେ
BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ
- ଅଗଷ୍ଟ ୧୭: ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ (ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ) – ସକାଳ ୯:୦୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୧୮: ପ୍ରଥମ/ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ – ସକାଳ ୯:୦୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୧୯: ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ – ସକାଳ ୯:୦୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୦: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ (ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍) – ସକାଳ ୧୦:୩୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୧: କ୍ୱାର୍ଟର-ଫାଇନାଲ୍ – ସକାଳ ୧୦:୩୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୨: ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ – ସକାଳ ୧୦:୩୦ ଟା
- ଅଗଷ୍ଟ ୨୩: ଫାଇନାଲ୍ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟା