Xରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି'- ଶାହ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2025 at 9:12 PM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆୟୋଜନ କରିବ, 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। Xରେ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି' ବୋଲି ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ (SGM) 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ବିଡ୍‌କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ବିଡ୍‌ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 31 ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 72ଟି ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟତା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ 2010 ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଆୟୋଜନ କରିବ।

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଆୟୋଜକ ସହର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।

2026 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2026ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ 2030ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। 2010 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଡ୍ ଦାଖଲକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ

