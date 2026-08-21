ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତ୍ରୀସା-ଗାୟତ୍ରୀ! ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।
Published : August 21, 2026 at 2:47 PM IST
BWF World Championships 2026: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହିଳା ଡବଲ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ତ୍ରୀସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ଚୀନର ଜିଆ ୟିଫାନ୍ ଏବଂ ଝାଙ୍ଗ ଶୁ ଶିଆନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଣ-ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୬୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୬-୨୧, ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ତ୍ରୀସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ। ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ହାରିବା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗେମ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଉଭୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ କୌଣସି ମୁକାବିଲା ହୁଏ ନାହିଁ।
India’s Treesa Jolly and Gayatri Gopichand Pullela in action against China’s Jia Yi Fan and Zhang Shu Xian during the women's doubles quarter-final match at the BWF World Championship 2026, at Indira Gandhi Indoor Stadium, in New Delhi on Friday, 21st August.— ANI (@ANI) August 21, 2026
(ANI Photo/Rahul… pic.twitter.com/NSPrbi0sy5
ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଖାତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ଆସିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଜ୍ୱାଲା ଗୁଟା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୋନପାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହାରିବା ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ମାଶ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ବଳରେ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଚୀନର ଜିଆ ୟିଫାନ୍ ମହିଳା ଡବଲ୍ସର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ୪ଟି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଓଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏହି ସବୁ ପଦକ ଚେନ୍ କିଙ୍ଗଚେନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚେନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଜିଆଙ୍କ ନୂଆ ସାଥୀ ଝାଙ୍ଗ ଶୁ ଶିଆନ୍ ବନିଛନ୍ତି।
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/aOJxpmgroa
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଉବର କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ତ୍ରୀସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଏମଆରଆଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ଅଟେ। ଉପଚାର ଓ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ତ୍ରୀସା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଭାଗ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।