ନଖେଳି ବି ବାଜି ମାରିନେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲଟପାଲଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ICC T20I Rankings Update:

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 5:10 PM IST

ICC Rankings, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ମୈଦାନରେ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା ନକରି ବି ଆଇସିସି (ICC) ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ 'ମିଷ୍ଟର ୩୬୦' ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଏବେ ବିଶ୍ୱର ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ଏହି ବଡ଼ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ବିନା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେମିତି ବଢ଼ିଲା ରାଙ୍କିଂ?

ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ମୈଦାନକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କେମିତି? ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ। ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି କୌଣସି ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କମିଯାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସିଫର୍ଟ ଏଥିରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଖସି ୭୧୯ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୭୨୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆପେ ଆପେ ୭ମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି।

ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା

ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଲିକାରେ ଏବେବି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କ ଜଲୱା ଜାରି ରହିଛି। ୮୭୫ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଇଶାନ କିଶନ (୮୭୧ ପଏଣ୍ଟ)।

ଏଠାର ଦେଖନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ଟପ୍-୧୦ ତାଲିକା:

୧. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ) - ୮୭୫ ରେଟିଂ

୨. ଇଶାନ କିଶନ (ଭାରତ) - ୮୭୧

୩. ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ (ପାକିସ୍ତାନ) - ୮୪୮

୪. ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୭୯୨

୫. ପଥୁମ ନିଶଙ୍କା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) - ୭୬୬

୬. ତିଲକ ବର୍ମା (ଭାରତ) - ୭୪୨

୭. ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ) - ୭୨୨

୮. ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) - ୭୧୯

୯. ଜୋସ୍ ବଟଲର (ଇଂଲଣ୍ଡ)

୧୦. ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା)

ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି?

ଭାରତୀୟ ଯୁବ ତାରକା ତିଲକ ବର୍ମା ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯୁବ ସେନ୍ସେସନ୍ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଯିଏ କି ଏବେ ୯ମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।

