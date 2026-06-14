ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍: ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ୫-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ
Archery World Cup: ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଧୀରଜ ଏବଂ କୁମକୁମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।
Published : June 14, 2026 at 7:45 PM IST
Archery World Cup Final: ଆନ୍ତଲ୍ୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ରିକର୍ଭ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି କୁମକୁମ ବାରୀ ଇତିହାସ ରଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୩ରେ ଧୀରଜ ଏବଂ କୁମକୁମଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ଓହ ୟେ ଜିନ୍ ଏବଂ କିମ୍ ଜେ ଦେଓକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୫-୧ (୩୭-୩୬, ୩୭-୩୬, ୩୯-୩୯) ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଧୀରଜ ଏବଂ କୁମକୁମଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇର ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ମହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନଥିଲେ। ଧୀରଜ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଜ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶଟ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟ ୧୦ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ବିଜୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
Gold for India! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) June 14, 2026
A huge congratulations to Dhiraj Bommadevara and Kumkum Anil Mohod for clinching GOLD at the Archery World Cup Stage 3. They scored a decisive 5-1 and came out as champions.🥇
This victory inspires India and we wish a brighter future for both of you!🙌… pic.twitter.com/XqabmiC3M4
ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଧୀରଜ ଏବଂ କୁମକୁମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। କୁମକୁମ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ସାଂଘାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୨ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରିକର୍ଭ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆନ୍ତଲ୍ୟାଠାରେ ହିଁ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ତରୁଣଦୀପ ରାୟ ବ୍ରିଟେନର ବ୍ରାୟୋନି ପିଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ୱାଇଜ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରଜଙ୍କ ନଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଜିତିବା ରେସ୍ ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଧୀରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ୧୬ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରିକର୍ଭ ତୀରନ୍ଦାଜ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୪ରେ ଅଙ୍କିତା ଭକତଙ୍କ ସହ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଭଜନ କୌରଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରିତ ଦଳରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
INDIAN DUO HAS STUNNED OLYMPICS CHAMPION SOUTH KOREA IN RECURVE ARCHERY! 🤩💥— The Khel India (@TheKhelIndia) June 14, 2026
- Dhiraj Bommadevara & Kumkum Mohod of India wins the Archery World Cup, Antalya 2026 🏆pic.twitter.com/HhanwbZty5
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଧୀରଜ କହିଛନ୍ତି, "ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁମକୁମଙ୍କ ସହ ଖେଳେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଏ। ମୁଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ମନୋଭାବରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ। ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ।"