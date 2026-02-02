ETV Bharat / sports

U19 WORLD CUP 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ସିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ।

Indian Under 19 team
Indian Under 19 team (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
ବୁଲାୟୋ(ଜିମ୍ବାୱେ): ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ 1(ରବିବାର)ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି 2026 U19 ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଜିମ୍ବାୱେ ବୁଲାୟୋର କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସୁପର ସିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ, 49.5 ଓଭରରେ 252 ରନ୍ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନକୁ 46.2 ଓଭରରେ 194 ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିବା ଧାରା ଜାରି ରଖି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।

ପରାଜୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ

253 ରନ୍‌ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ 33.3 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା । ହେଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ । ରନ୍ ଚେଜ୍ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଫର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସମୀର ମିନହାସ୍ 11 ବଲ୍‌ରେ 9 ରନ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ହମଜା ଜହୁର (49 ବଲ୍ ରୁ 42 ରନ୍) ଏବଂ ଉସମାନ ଖାନ (92 ବଲ୍ ରୁ 66 ରନ୍) ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 80 ବଲ୍ ରୁ 65 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ।

ପାକିସ୍ତାନର ଧୀମା ବ୍ୟାଟିଂ

17ତମ ଓଭର ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଅଧିନାୟକ ଫରହାନ ୟୁସୁଫ (39 ବଲ୍ ରୁ 38 ରନ୍) ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 88/2 ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସେ କ୍ରିଜରେ ଉସମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ 76 ବଲ୍ ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 63 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ସମୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରରେ ରନ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 33.3 ଓଭରରେ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଭାରତ ଆରାମଦାୟକ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।

ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ

ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 50 ଓଭରରେ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଆଠ ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବିପର୍ଯୟ ଘଟାଇଥିଲେ । ଏହାବାଦ୍ ଖିଲାନ ପଟେଲ 9.2 ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେବା ସହ ପାକିସ୍ରତାନ ଟିମ୍ ର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୋଲିଂ ଯୋଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ଅପ୍ କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦଳ ମାତ୍ର 43 ରନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ 46.2 ଓଭରରେ 194 ରନ କରି ଟିମ୍ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ

ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଓ ଭାରତକୁ 49.5 ଓଭରରେ 252 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (22 ବଲ୍ ରୁ 30), ଆରନ୍ ଜର୍ଜ (25 ବଲ୍ ରୁ 16) ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ (2 ବଲ୍ ରୁ 0) ଶସ୍ତାରେ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ 47 ରନରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା । ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ 98 ବଲ୍ ରୁ 68 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆରଏସ ଆମ୍ବ୍ରିସ୍ (38 ବଲ୍ ରୁ 29) ଏବଂ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ (29 ବଲ୍ ରୁ 35)ଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ଭାରତକୁ 250 ରନ୍ ସ୍କୋର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅବଦୁଲ ସୁଭାନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ 9.5 ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସୟାମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଚାରି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍-2ରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍-1ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।

ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ

ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ହରାରେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ । ସେପଟେ ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ବୁଲାୱାୟୋରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ର ବିଜେତାମାନେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ହରାରେ ରେ ଖେଳାଯିବ ।

