ETV Bharat / sports

ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍: ଜାପାନକୁ ୭-୦ ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ

ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

Womens Junior Asia Cup India Defeats Japan
ଜାପାନକୁ ୭-୦ ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Junior Asia Cup, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଦବ୍‌ଦବା ଜାରି ରହିଛି। ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜର ତୃତୀୟ ଏଲିଟ୍ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୯ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଏଲିଟ୍ ପୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।

ଭାରତ ବୁଧବାର ଦିନ (୯ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ପୁଲ୍‌ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌କୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ଦଳ ରହିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହେବ। ଚୀନ୍‌ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିପାରେ।

ଭାରତ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୪-୧ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାପର ଫାଇଦା ପଞ୍ଚମ ମିନିଟ୍‌ରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣା ଶର୍ମା ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ।

୯ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜାପାନୀ ଡିଫେଣ୍ଡର ସର୍କଲ ଭିତରେ ଫାଉଲ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିଥିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ନିଜର ଦବ୍‌ଦବା ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଦବ ୧୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ୩-୦ ର ଏକ ଭଲ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାପାନ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ହାଫ୍‌ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।

ଜାପାନ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆରମ୍ଭରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଆଗରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତିନିଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ଗୀତା ଯାଦବ ୪୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୪-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୀତା ୪୫ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ୬-୦ ର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନ୍ତିମ ତଥା ଫାଇନାଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ୫୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସାନିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନେଙ୍କ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲିଷ୍ଟ! ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

TAGGED:

INDIA DEFEATS JAPAN
ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌
ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ
ଭାରତୀୟ ହକି
WOMENS JUNIOR ASIA CUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.