Asian Games 2026: ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଚୀନକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଜିତିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଭାରତର ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ।
Published : September 30, 2026 at 9:42 AM IST
India Archery Team Wins Gold Medal: ଜାପାନର ନାଗୋୟାଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର 11ତମ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି । ଭାରତର ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ଭାରତର 7ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଟେ । ତନିପାର୍ଥୀ ଚିକିତା, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରୀତିକା ଓ ଭେନ୍ନମ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନକୁ 238-234 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 238 ପଏଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଚୀନର ମହିଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ମନେ କରାଯାଉନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ସହ ଏହା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ 60-58 ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏହାକୁ 119-116 ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ କାଏମ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେଉଁଠି ୧୭୮-୧୭୫ ସ୍କୋର ସହ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ତିନିଜଣଯାକ ପରଫେକ୍ଟ 10 ସ୍କୋର କରିବା ସହ 238-234 ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ 7ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 53 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
INDIAN WOMEN’S COMPOUND TEAM WINS THE GOLD MEDAL AT ASIAN GAMES! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- Beats China 238-234 in the Finals! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6MEU1qNHCc
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ 2023 ମସିହାରେ ହାଙ୍ଗଜୋଉଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ଭେନ୍ନମ, ପୃଥିକା ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଚିକିତା ତନିପାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୀନକୁ 238-234 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଖାତାରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।