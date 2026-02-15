INDWA VS PAKWA: ମହିଳା ଏସିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
INDWA VS PAKWA: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ‘ଏ’ ଦଳ।
Published : February 15, 2026 at 4:06 PM IST
India A Women vs Pakistan A Women: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ‘ଏ’ ଦଳ। ରବିବାର (ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫) ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମୁକାବଲାରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ବ୍ୟାଙ୍କକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଥିଲା। ପୂରା ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୩ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ୮ ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ।
ରାଧା ଯାଦବ ବୋଲିଂରେ କରିଥିଲେ କମାଲ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟିକା ରାଧା ଯାଦବ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମା ରାୱତ ଓ ସାଇମା ଠାକୋର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିନ୍ତିମଣି କଲିତା ଏବଂ ମିନୁ ମଣି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ
୯୪ ରନ୍ର ସହଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଓପନର ହୁମାଇରା କାଜି ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଲୱା। ଦୁହେଁ ମିଶି ୭୯ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦା ଦିନେଶ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ରୁ ୧୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୨୬ ବଲ୍ରୁ ୨୪ ରନ୍ର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଳି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିବା ତେଜଲ ହସବନିସ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୫ ବଲ୍ରୁ ୧୨ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୧୦.୧ ଓଭରରେ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ‘ଏ’ ଦଳ ଏବେ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ A କୁ ଏହି ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ଭାରତ A ର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ A ର ବିଜୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିଲା।