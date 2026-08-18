ETV Bharat / sports

ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ!

ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬-୧ ଗୋଲ୍ ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Hockey World Cup 2026 India Beats South Africa
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ! (Hockey India (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମଷ୍ଟେଲଭିନର ୱାଗନର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୬-୧ ଗୋଲ୍ ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୀନ୍ ସହିତ ୨-୨ ଗୋଲ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରଖିଥିଲା। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ପାଇଁ କିଛି ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲୟକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ୧୦ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଲ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୧-୦ ଗୋଲ୍ ରେ ଆଗୁଆ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନବନୀତ କୌର ୧୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଖେଳର ୨୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ୩-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩-୦ ଗୋଲ୍ ରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ୮ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପିକା ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରଲାଇନ୍‌କୁ ୪-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଲ୍‌ରେମସିଆମି ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୫-୦ କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାକ୍ଷୀ ରାଣା ଶେଷ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୋରକୁ ୬-୦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ସ୍ଥିତ ୱାଗେନର୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଖେଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲ୍-D ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

INDIA BEATS SOUTH AFRICA
INDIA VS SOUTH AFRICA
INDIAN WOMENS HOCKEY
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬
HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.